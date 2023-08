Czy to najcięższe zwierzę, jakie żyło na Ziemi? Odkrywcy szczątków: mogło ważyć 340 ton

W środę naukowcy zaprezentowali na wystawie w muzeum historii naturalnej Museo de Historia Natural w Limie odkopane na pustyni w Peru skamieniałe szczątki wieloryba Perucetus colossus. Ich zdaniem może to być najcięższe zwierzę, jakie żyło na naszej planecie.

Perucetus colossus żył około 38-40 milionów lat temu w epoce eocenu. W 2018 roku na pustyni Desierto De Ica znaleziono 13 kręgów tego zwierzęcia, a także cztery żebra i jedną kość biodrową. To na ich postawie oszacowano wielkość i masę. Z wyliczeń naukowców wynika, że minimalna masa ciała wieloryba Perucetus colossus wynosiła 85 ton, a średnia masa ciała - 180 ton. Odkrywcy szacują, że mógł on ważyć nawet 340 ton. Wyniki badań opublikowali na łamach czasopisma "Nature".

"Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Kiedy Alberto Collareta, jeden z autorów publikacji, po raz pierwszy spojrzał na kręgi wielkości głazu, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Zastanawiał się, jak tak duże stworzenie mogło się poruszać.

- Nigdy nie widziałem czegoś takiego - powiedział Collareta, naukowiec z Uniwersytetu w Pizie. Zdaniem eksperta to odkrycie zmusza paleontologów do ponownego rozważenia pomysłów na temat tego, w jaki sposób zwierzęta mogą urosnąć do tak gigantycznych rozmiarów.