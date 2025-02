Czy La Nina traci swoją supermoc? Naukowcy zadają sobie ważne pytanie

Naukowcy obawiają się, że zjawisko La Nina, które zazwyczaj prowadzi do spadku temperatury na świecie, mogło stracić swój wpływ na hamowanie globalnego ocieplenia. Obawy wśród ekspertów wzbudziły dane unijnego programu Copernicus pokazujące, że tegoroczny styczeń był najgorętszy w historii pomiarów.

Opublikowany w ubiegłym tygodniu raport pokazał, że średnia globalna temperatura w styczniu była wyższa o około 1,75 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów sprzed epoki przemysłowej. To sprawiło, że początek 2025 roku był najgorętszy w historii pomiarów. Smutny rekord został pobity pomimo rozwijającego się zjawiska La Nina, prowadzącego zazwyczaj do spadku temperatury na świecie. Naukowcy obawiają się, że naturalne mechanizmy klimatyczne zaczęły przegrywać walkę z globalnym ociepleniem napędzanym przez działalność człowieka.