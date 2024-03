Jakie są szanse na to, że asteroida Apophis zderzy się w 2029 roku z innym obiektem i uderzy w Ziemię? Według nowego badania naukowców z Kanady - zerowe. Badacze ustalili to po przeanalizowaniu trajektorii ponad 1,3 miliona kosmicznych skał. Dodają jednak, że obiekt nadal będzie przedmiotem zainteresowania astronomów.

Odkrytą w 2004 roku asteroidę Apophis określano jako jedną z najbardziej niebezpiecznych. Początkowo obawiano się, że uderzy w Ziemię - zbliży się do planety w 2029 i 2036 roku. 13 kwietnia 2029 r. minie naszą planetę w odległości 37 tysięcy kilometrów. Zawsze jednak może się zdarzyć, że wejdzie w kolizję z inną asteroidą, a to zmieni jej orbitę na faktycznie niebezpieczną.

Apophis. "To asteroida, której nie możemy przestać obserwować"

- Biorąc pod uwagę to, jak blisko Apophis minie Ziemię, teoretycznie istnieje ryzyko, że jeśli zmieni trajektorię, uderzy w Ziemię. Hipotetycznie kolizja z inną asteroidą mogłaby to spowodować. To nas zmotywowało do sprawdzenia ryzyka, niezależnie od tego, jak jest niewielkie - mówił prof. Benjamin Hyatt, jeden z badaczy.