Nauka

Czy asteroida 2024 YR4 uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia

Księżyc
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ma zbadać asteroidę
Źródło: ESA, NASA/Reuters
Naukowcy przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST) dokonali nowych obliczeń i wytyczyli orbitę, po której porusza się asteroida 2024 YR4. W ubiegłym roku świat obiegła informacja, że istnieje niewielkie ryzyko uderzenia obiektu w Księżyc, a także w Ziemię. W czwartek NASA wydała nowy komunikat w tej sprawie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
W 2025 roku NASA poinformowała, że odkryta pod koniec 2024 roku asteroida YR4 ma niewielką, ale niezerową szansę na uderzenie w Ziemię. Miało do tego dojść 22 grudnia 2032 roku. Kolejne analizy wykluczyły taką możliwość, ale pojawiło się nowe zagrożenie, tym razem dla Księżyca. W czerwcu 2025 roku NASA podała, że asteroida ma 4,3 procenta szans na uderzenie w naszego naturalnego satelitę.

Kolizja z Księżycem? Nowe wyliczenia NASA

W czwartek (5 marca) NASA przekazała nowe informacje dotyczące asteroidy 2024 YR4. Eksperci z Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS), które należy do amerykańskiej agencji kosmicznej i śledzi ciała niebieskie mogące zagrażać naszej planecie, przeanalizowali nowe dane uzyskane 18 i 26 lutego 2026 roku, pochodzące z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Dzięki temu doprecyzowali orbitę, po której porusza się 2024 YR4.

Z najnowszych wyliczeń zespołu, kierowanego przez naukowców z Johns Hopkins Applied Physics Laboratory w Laurel w stanie Maryland, wynika, że ryzyko uderzenia asteroidy w powierzchnię Księżyca w grudniu 2032 roku zostało wyeliminowane całkowicie. Obiekt ma minąć Księżyc w odległości 21 200 kilometrów.

Asteroida 2024 YR

Asteroida 2024 YR4 została odkryta 27 grudnia 2024 roku za pomocą specjalistycznych teleskopów znajdujących się w Chile. Pod koniec stycznia 2025 roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podała, że może ona uderzyć w Ziemię w 2032 roku, a prawdopodobieństwo, że tak się stanie, wynosiło 1,2 proc. Po kolejnych obserwacjach na początku lutego ESA informowała, że ryzyko kolizji wzrosło do 2,3 proc., a według obliczeń NASA było jeszcze wyższe - 3,1 proc.

Po kolejnych miesiącach badań naukowcy z NASA i ESA ostatecznie wykluczyli prawie całkowicie jakiekolwiek zagrożenie dla Ziemi ze strony obiektu 2024 YR4. Pojawiło się natomiast nowe - że uderzy ona w Księżyc.

Opracowali Anna Bruszewska i Krzysztof Posytek

Źródło: NASA, ESA

Źródło zdjęcia głównego: NASA's Scientific Visualization Studio

