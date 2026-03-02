Logo TVN24
Ocieplenie klimatu

Czy 2026 będzie najcieplejszym rokiem historii? El Nino może namieszać

Upał
Na czym polegają zjawiska La Nina i El Nino
Źródło: NOAA
Czy 2026 będzie najcieplejszym w historii pomiarów? Jest na to spora szansa, bo zdaniem amerykańskich badaczy w miesiącach letnich może wystąpić El Nino. Ta anomalia pogodowa, jak zwracają uwagę naukowcy, potrafi podgrzać naszą planetę.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Smog

El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Oceanie Spokojnym. Pojawia się, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się też z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska El Nino w tym roku w okresie od lipca do września wynosi 50-60 procent - przekazała Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery Stanów Zjednoczonych (NOAA).

El Nino może wpłynąć na średnią globalną temperaturę

Ciepło, które podczas trwania El Nino jest uwalniane do atmosfery, generuje ogromną energię, która może tymczasowo podnieść średnią globalną temperaturę na Ziemi. Właśnie dlatego, jak przypominają eksperci z NOAA, lata, kiedy występowało El Nino, często należały do najcieplejszych w historii.

- Przy założeniu, że wszystko inne pozostaje bez zmian, typowe zjawisko El Nino powoduje zazwyczaj tymczasowy wzrost średniej temperatury globalnej rzędu 0,1-0,2 stopnia Celsjusza - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP Nat Johnson, meteorolog NOAA. Dodał, że El Nino występuje średnio co dwa do siedmiu lat.

Peruwiańscy i ekwadorscy rybacy stworzyli termin El Nino, co po hiszpańsku oznacza "dzieciątko", w XIX wieku. Określali nim nadejście niezwykle ciepłego prądu oceanicznego, który zmniejszał ich połowy tuż przed Bożym Narodzeniem. Przeciwieństwem El Nino jest La Nina. Pomiędzy tymi dwoma zjawiskami występuje faza neutralna.

Anomalia pogodowa El Nino
Anomalia pogodowa El Nino
Źródło: Maciej Zieliński/PAP/Reuters

Czy 2026 będzie rekordowo ciepły?

Jak podała AFP, zjawisko El Nino wystąpiło ostatni raz w latach 2023-2024. Zdaniem wielu naukowców sprawiło, że rok 2023 był drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Podium zajmuje natomiast 2024 rok.

Carlo Buontempo, dyrektor unijnego programu Copernicus Climate Change Service, powiedział w rozmowie z agencją AFP, że 2026 rok może być "kolejnym rekordowym", jeśli El Nino się pojawi. Jeszcze większy wpływ na temperaturę może mieć ono w 2027 roku.

- Atmosfera potrzebuje czasu, aby zareagować na El Nino - powiedział Tido Semmler, klimatolog z irlandzkiej Narodowej Służby Meteorologicznej.

Zmiany temperatury na świecie w latach 1880-2015
Zmiany temperatury na świecie w latach 1880-2015
Źródło: NASA

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: phys.org, AFP, NOAA

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Salas

Temat: Ocieplenie klimatu

Udostępnij:
Tagi:
El Nino i La Ninazmiana klimatuglobalne ocieplenie
