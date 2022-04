Czteroosobowa "prywatna" załoga astronautów dotarła na ISS

"Ekipa AX-1, po tym jak opuściła kapsułę Dragon, jest witana przez załogę ISS i wchodzi do miejsca, które będzie ich domem przez następne osiem dni" - napisała na Twitterze firma Axiom Space. Opublikowała nagranie, na którym widać, jak członkowie komercyjnej załogi są witani przez astronautów przebywających na stacji kosmicznej.

Należącą do firmy SpaceX rakietę z astronautami wystrzelono w piątek z Przylądka Canaveral na Florydzie. Kapsuła Dragon 2 Endeavour została wyniesiona przez Falcon 9 na orbitę i przybyła do stacji kosmicznej około godziny 14.30 polskiego czasu. Jej dotarcie było opóźnione przez nieznaczną usterkę techniczną.

Ważny krok w rozwoju komercyjnych przedsięwzięć kosmicznych

Misja została uznana przez ekspertów za ważny krok w rozwoju komercyjnych przedsięwzięć kosmicznych. Piątkowy start był szóstym lotem SpaceX w kosmos w ciągu ostatnich dwóch lat, po czterech misjach astronautów NASA na ISS i wrześniowym starcie Inspiration 4, który po raz pierwszy wysłał na orbitę cywilną załogę. Lot ten nie zakończył się jednak dokowaniem do ISS.

Załoga

Cywilni astronauci zapłacili za udział w misji po 55 mln dolarów. Będą mieć dostęp do wszystkich części ISS, poza pomieszczeniem rosyjskich kosmonautów, choć mogą tam wejść, uzyskawszy ich zgodę.

Rakieta SpaceX Falcon 9 z modułem załogowym Crew Dragon gotowa do startu w ramach misji Axiom Mission 1 (Ax-1) z Centrum Kosmicznego NASA w Cape Canaveral na Florydzie PAP/EPA/NASA/Joel Kowsky HANDOUT

Rakieta SpaceX Falcon 9 z modułem załogowym Crew Dragon gotowa do startu w ramach misji Axiom Mission 1 (Ax-1) z Centrum Kosmicznego NASA w Cape Canaveral na Florydzie PAP/EPA/NASA/Joel Kowsky HANDOUT

Co po ISS

NASA nie planuje inwestować w nową stację kosmiczną po wycofaniu ISS z eksploatacji, co ma nastąpić około 2030 roku. Jednak amerykańska agencja wybrała firmę Axiom w 2020 roku do zaprojektowania i stworzenia nowego komercyjnego skrzydła dla orbitalnego laboratorium. Plany przewidują, że moduły Axiom zostaną ostatecznie odłączone od reszty stacji, gdy będzie ona gotowa do wycofania z eksploatacji. Oczekuje się, że inni prywatni operatorzy umieszczą na orbicie swoje własne stacje po wycofaniu ISS z użytku.