Cząsteczki gazu mkną ze Słońca w stronę Ziemi. Mogą wywołać burzę geomagnetyczną

Z powodu zwiększonej aktywności na Słońcu doszło do wyrzutu wiatru słonecznego. Jak wskazują prognozy amerykańskich ekspertów, w środę jego cząsteczki mają uderzyć w ziemskie pole magnetyczne i wywołać niewielką burzę geomagnetyczną.

Eksperci z Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC), należącego do amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) przekazali, że "z południowej dziury w atmosferze Słońca wydobył się gaz".

Tak powstają zorze

Dziury koronalne to obszary w górnej atmosferze Słońca, w których naelektryzowany gaz lub plazma są chłodniejsze i mniej gęste. Są też miejscem, w których linie pola magnetycznego, zamiast zapętlać się na siebie, uciekają w przestrzeń kosmiczną. W ten sposób tworzy się wiatr słoneczny, który może osiągać prędkość nawet 2,9 miliona kilometrów na godzinę.

Nie będzie silna

Burza magnetyczna, która jest prognozowana na środę, nie zapowiada się poważnie. Naukowcy wskazali, że potencjalnie może jedynie powodować niewielkie zakłócenia w systemach sieci energetycznych i wpłynąć na niektóre funkcje satelitów. Dlatego może dochodzić do zaburzeń w pracy urządzeń mobilnych i systemów GPS.

Tymczasem, jak przekazało SWPC, bardziej ekstremalne zjawiska geomagnetyczne potrafią nawet strącać satelity z orbit i "paraliżować Internet". Cząsteczkom, które wybuchają ze Słońca, dotarcie do Ziemi zajmuje zwykle około od 15 do 18 godzin.

Coraz bardziej aktywne

Od stuleci wiadomo, że aktywność słoneczna wzrasta i spada w zależności od cyklu. W ostatnich latach nasza dzienna gwiazda była jednak bardziej aktywna niż się spodziewano. Prognozy NOAA mówiły zaledwie o połowie tego, do czego doszło.

Teraz badacze są zdania, że aktywność słoneczna wciąż będzie wzrastać, a w 2025 roku osiągnie swoje maksimum. Według pracy opublikowanej 20 lipca w czasopiśmie naukowym "Astromony and Astrophysics", dzięki nowej metodzie badań aktywności Słońca, liczenie dziur na poszczególnych półkulach gwiazdy ma być prostsze i dokładniejsze.

Naukowcy uważają, że do największej burzy słonecznej w historii współczesnej doszło w 1859 roku. Wtedy to uwolniona została mniej więcej taka sama energia, co przy wybuchu 10 miliardów bomb atomowych o mocy jednej megatony. Po uderzeniu w Ziemię, potężny strumień cząstek dosłownie usmażył systemy telegraficzne na całym świecie i wywołał zorze polarne, które były jaśniejsze niż Księżyc w pełni i rozpościerały się nawet za Karaiby.