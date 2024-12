Czarny Księżyc na zakończenie roku. Co to za zjawisko?

Czym jest Czarny Księżyc?

Czarny Księżyc to zwyczajowa nazwa drugiego nowiu Księżyca w danym miesiącu kalendarzowym. Dochodzi do niego średnio co 29 miesięcy. Ostatni raz zjawisko wystąpiło w kwietniu 2022 roku, a kolejne po grudniowym przypadnie na sierpień 2027 roku. Według innej definicji, "Czarny Księżyc" to dodatkowy nów przypadający na daną porę roku.