Cynk w walce z infekcją dróg oddechowych. Naukowcy: realna alternatywa dla samodzielnego wspomagania leczenia

Na podstawie przeglądu 28 badań klinicznych, z łącznym udziałem 5446 dorosłych, naukowcy z Western Sydney University w Australii ustalili, że ​w porównaniu z leczeniem pozorowanym (placebo) pastylki cynkowe lub spray do nosa z cynkiem zapobiegały średnio pięciu infekcjom dróg oddechowych u 100 osób miesięcznie.

Infekcja dróg oddechowych

Pod pojęciem infekcji dróg oddechowych kryją się takie dolegliwości i choroby jak przeziębienie, grypa, zapalenie zatok, zapalenie płuc czy COVID-19. Większość z nich ustępuje samoistnie, jednak nie wszystkie. Dodatkowo ich leczenie bywa czasochłonne, wiąże się z obciążeniem systemu opieki zdrowotnej i czasową niezdolnością do pracy. Okazuje się, że pomocny może być tutaj cynk. Jest to pierwiastek odgrywający kluczową rolę w regulacji mechanizmów związanych z odpornością, stanem zapalnym, uszkodzeniami tkanek, ciśnieniem krwi i odpowiedzią tkanek na brak tlenu. Z tego powodu stał się obiektem zainteresowań badaczy podczas obecnej pandemii COVID-19 jako potencjalny środek wspomagający zapobieganie i leczenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Na potrzeby omawianego badania naukowcy z zespołu profesor Jennifer Hunter przeanalizowali 28 badań klinicznych opublikowanych do sierpnia 2020 roku, z których żadne nie dotyczyło stricte stosowania cynku w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19.

Najczęściej stosowanymi preparatami cynkowymi były pastylki do ssania, a następnie spraye do nosa i żele zawierające octan cynku lub sole glukonianowe. Dawki tego pierwiastka różniły się znacznie w zależności od preparatu oraz od tego, czy był on stosowany w profilaktyce czy leczeniu.