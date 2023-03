Imponujący rajd. Może zostać pobity rekord sprzed niemal 30 lat

Pokonał cały Ocean Indyjski, uderzył w Madagaskar i prawdopodobnie drugi raz zrobi to z Mozambikiem. Spowodował śmierć co najmniej 21 osób i poważne zniszczenia. Freddy, który uformował się 6 lutego, jest na dobrej drodze do tego, aby stać się najdłużej trwającym cyklonem tropikalnym w historii - poinformowała Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

Cyklon tropikalny Freddy powstał 6 lutego u wybrzeży północnej Australii. Następnie przemierzył cały Ocean Spokojny, by 21 lutego uderzyć we wschodnie wybrzeże Madagaskaru, a później, 24 lutego, w prowincję Inhambane w Mozambiku. Żywioł zatrzymał się na kilka dni nad Mozambikiem i Zimbabwe, zrzucając duże ilości deszczu i doprowadzając do powodzi. Po tym czasie zawrócił i, pobierając energię z ciepłych wód oceanu, zyskał na sile. Niewiele brakowało, by ponownie uderzył w Madagaskar, tym razem w jego zachodnią część.