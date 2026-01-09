Logo TVN24
Nauka

NASA przerywa misję. Pierwszy taki przypadek

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Administrator NASA Jared Isaacman o sytuacji na ISS
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
NASA przerwie pobyt części astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przyczyną jest stan zdrowia jednego z członków misji Crew-11. To pierwszy taki przypadek w historii ISS.

Amerykańska agencja kosmiczna NASA ogłosiła w czwartek, że czworo członków misji Crew-11 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zostanie sprowadzonych na Ziemię w ciągu kilku dni, znacznie wcześniej niż planowano. Przyczyną okazały się problemy zdrowotne jednego z astronautów.

Administrator NASA Jared Isaacman oświadczył na konferencji prasowej w Waszyngtonie, że urzędnicy odpowiedzialni za kwestie medyczne podjęli decyzję o powrocie z powodu braku możliwości postawienia właściwej diagnozy i leczenia na ISS. Jak przekazano, stan astronauty jest stabilny.

Pierwszy taki przypadek

NASA nie ujawniła, który z członków misji Crew-11 ma problemy zdrowotne i nie sprecyzowała, jakie to problemy, uzasadniając to ochroną prywatności. Główny urzędnik agencji ds. zdrowia James D. Polk przekazał, że nie chodzi o obrażenia odniesione w czasie pracy.

W środę po południu NASA odwołała planowane na czwartek wyjście w przestrzeń kosmiczną dwojga amerykańskich astronautów, tłumacząc to obawami o kwestie medyczne.

Klatka kluczowa-147363
Administrator NASA Jared Isaacman o sytuacji na ISS
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Załoga misji składa się z czterech osób: dwojga Amerykanów, jednego Japończyka i jednego Rosjanina. Przebywają oni na ISS od sierpnia 2025 roku i zgodnie z planem mieli powrócić na Ziemię w maju 2026 roku. Na ISS przebywa obecnie również trzech innych astronautów, którzy mają tam pozostać do lata.

Jak podkreśliła agencja informacyjna Reuters, to pierwszy tego rodzaju przypadek awaryjnego sprowadzenia astronautów z ISS w ponad 25-letniej historii stacji.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

