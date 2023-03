COVID-19 może powodować twarzową ślepotę. "Jakby głos taty dochodził od obcej twarzy"

Trwała niezdolność do rozpoznawania twarzy, tak zwana twarzowa ślepota, może być powikłaniem po COVID-19 - wynika z najnowszych badań. To neurologiczne zaburzenie może sprawić, że dotknięta nim osoba będzie w stanie rozpoznać swoich najbliższych jedynie po głosie.

Twarzowa ślepota po COVID-19

Naukowcy swoje ustalenia oparli na opisanym przypadku 28-letniej Annie, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 w 2020 roku, a po dwóch miesiącach nastąpił u niej nawrót objawów. Krótko po tym zaczęły się u niej także nietypowe problemy. "Kiedy pierwszy raz spotkałem Annie, powiedziała mi, że nie była w stanie rozpoznać twarzy członków swojej rodziny", wspomina w cytowanym przez media oświadczeniu Marie-Luise Kieseler z Dartmouth College, główna autorka badania opisanego w magazynie "Cortex". 28-latka wspominała np. sytuację, kiedy spotkała się z rodziną w restauracji pierwszy raz od czasu choroby i nie poznała swoich bliskich. Ojciec musiał ją zawołać, bo go nie dostrzegła. "To było tak, jakby głos mojego taty dochodził od obcej twarzy" - mówiła Annie, mogąc rozpoznać swojego ojca jedynie po głosie. Jednocześnie pojawiły się u niej zaburzenia orientacji przestrzennej. Kobieta nie mogła przypomnieć sobie lokalizacji poszczególnych stoisk w sklepie, czy miejsca, w którym zaparkowała samochód. "Połączenie u Annie prozopagnozji i ubytków w orientacji przestrzennej przykuło naszą uwagę, ponieważ te dwa deficyty zwykle się łączą, kiedy ktoś dozna urazu mózgu lub dojdzie u niego do problemów rozwojowych", wyjaśnia prof. Brad Duchaine z Dartmouth College, jeden z autorów publikacji. Jak dodał, "to współwystępowanie prawdopodobnie wynika z tego, że za te zdolności odpowiadają położone blisko siebie rejony w płatach skroniowych".

Problemy z rozpoznawaniem twarzy

Specjalistyczne testy potwierdziły podejrzewane zaburzenie. Kiedy naukowcy pokazali kobiecie 60 zdjęć sławnych osób, które znała, rozpoznała tylko 29 proc. z nich, podczas gdy przeciętny wynik osób nie dotkniętych prozopagnozją to 84 proc. W innym badaniu miała za zadanie nauczyć się rozpoznawania nieznanych wcześniej twarzy. Tutaj też wypadła wyraźnie gorzej od średniej. "Wyniki testu z nieznanymi wcześniej twarzami pokazały, że nie chodziło po prostu o to, że Annie nie może przypomnieć sobie imienia czy informacji o sławnym człowieku, którego wcześniej znała, ale że naprawdę ma kłopoty z nauką wyglądu nowych osób" - podkreśla Marie-Luise Kieseler. Jednocześnie Annie bez kłopotu twarze zauważa, a także rozpoznaje inne obiekty. To oznacza, że zaburzenie obejmuje tylko konkretne, wąskie spektrum zdolności widzenia, nie utrudniając rozpoznawania na przykład krajobrazów. "Prawdopodobnie więc jej ubytki w zdolności nawigacji wynikają z procesów pozwalających na tworzenie map reprezentujących rzeczywistość, a nie z deficytów w rozpoznawaniu otoczenia" - wyjaśnia Kieseler. "Taki rodzaj dysocjacji, jaki obserwujemy u Annie, można dostrzec u niektórych osób z ubytkami w orientacji przestrzennej. Potrafią oni rozpoznać miejsce, w którym się znajdują, ale zapytanie o określenie położenia innego punktu w stosunku do obecnego, mają problem. Mają kłopoty z rozumieniem relacji między różnymi miejscami. Takie rozumienie to wyjście krok dalej, niż określenie miejsca, w którym się aktualnie przebywa" - tłumaczy prof. Duchaine.