Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?

Hubert Kijek mówi o ośrodku ESA, który ma powstać w Polsce

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pod koniec listopada 2025 roku pomiędzy stroną polską a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) podpisano list intencyjny w sprawie budowy ośrodka ESA w Polsce. Polska Agencja Prasowa zapytała Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), czy są już decyzje w tej sprawie.

Brak kluczowych decyzji

MRiT odpowiedziało, że "na obecnym etapie nie zostały podjęte jeszcze decyzje dotyczące utworzenia centrum ESA w Polsce ani jego lokalizacji”. Resort przypomniał, że list intencyjny "wyznaczył kierunek dalszych rozmów dotyczących możliwości powołania w Polsce ośrodka zajmującego się bezpieczeństwem kosmicznym", a decyzja będzie podjęta po uzgodnieniach między stronami. "Rozmowy dotyczą przede wszystkim możliwości powołania takiego ośrodka w Polsce" - dodało ministerstwo.

MRiT nie określiło także jeszcze terminu ewentualnego ogłoszenia lokalizacji ośrodka. "Decyzje w tej sprawie będą podejmowane po zakończeniu uzgodnień dotyczących samego powołania centrum" - przekazał resort.

Siedziba ESA w Paryżu Źródło: ESA/Philippe Sebirot

Zainteresowane miasta

W związku z brakiem decyzji nie jest prowadzony konkurs dotyczący wyboru lokalizacji ośrodka ESA ani nie istnieje oficjalna lista miast lub regionów, które złożyły formalne oferty w tej sprawie.

W ostatnich miesiącach oficjalne poparcie w sprawie lokalizacji ośrodka ESA na swoim terenie wydało kilka ośrodków miejskich: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Wrocław i Dolny Śląsk, Kraków oraz Łódź. W mediach wśród kandydatów wymienia się również Gdańsk.

PAP zapytał resort rozwoju, jakie czynniki będą brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji. Resort odpowiedział, że "z perspektywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii kluczowe znaczenie będzie miał potencjał danej lokalizacji do wspierania rozwoju krajowego sektora kosmicznego oraz budowania kompetencji technologicznych w obszarze bezpieczeństwa systemów kosmicznych".

MRiT podało następujące czynniki decyzyjne: dostępną infrastrukturę techniczną, zaplecze naukowo-badawcze, możliwość współpracy z podmiotami sektora kosmicznego, dostępność wykwalifikowanych kadr oraz długoterminową efektywność organizacyjną i finansową przedsięwzięcia.

W grudniu 2025 roku, na krótko po ogłoszeniu listu intencyjnego, na temat lokalizacji ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej wypowiedział się Sławosz Uznański-Wiśniewski. Stwierdził, że wybór lokalizacja to kwestia wtórna, ponieważ najważniejsze jest, aby taki ośrodek w ogóle w Polsce powstał.

Opracował Krzysztof Posytek