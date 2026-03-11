Logo TVN24
Nauka

Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?

Siedziba ESA w Paryżu
Hubert Kijek mówi o ośrodku ESA, który ma powstać w Polsce
Pod koniec poprzedniego roku Polska i Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęły rozmowy w sprawie utworzenia w naszym kraju centrum bezpieczeństwa kosmicznego. Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rozwoju i Technologii odpowiedziało na pytania, czy w sprawie zapadły jakieś decyzje.

Pod koniec listopada 2025 roku pomiędzy stroną polską a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) podpisano list intencyjny w sprawie budowy ośrodka ESA w Polsce. Polska Agencja Prasowa zapytała Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), czy są już decyzje w tej sprawie.

Brak kluczowych decyzji

MRiT odpowiedziało, że "na obecnym etapie nie zostały podjęte jeszcze decyzje dotyczące utworzenia centrum ESA w Polsce ani jego lokalizacji”. Resort przypomniał, że list intencyjny "wyznaczył kierunek dalszych rozmów dotyczących możliwości powołania w Polsce ośrodka zajmującego się bezpieczeństwem kosmicznym", a decyzja będzie podjęta po uzgodnieniach między stronami. "Rozmowy dotyczą przede wszystkim możliwości powołania takiego ośrodka w Polsce" - dodało ministerstwo.

MRiT nie określiło także jeszcze terminu ewentualnego ogłoszenia lokalizacji ośrodka. "Decyzje w tej sprawie będą podejmowane po zakończeniu uzgodnień dotyczących samego powołania centrum" - przekazał resort.

Siedziba ESA w Paryżu
Siedziba ESA w Paryżu
Źródło: ESA/Philippe Sebirot

Zainteresowane miasta

W związku z brakiem decyzji nie jest prowadzony konkurs dotyczący wyboru lokalizacji ośrodka ESA ani nie istnieje oficjalna lista miast lub regionów, które złożyły formalne oferty w tej sprawie.

W ostatnich miesiącach oficjalne poparcie w sprawie lokalizacji ośrodka ESA na swoim terenie wydało kilka ośrodków miejskich: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Wrocław i Dolny Śląsk, Kraków oraz Łódź. W mediach wśród kandydatów wymienia się również Gdańsk.

PAP zapytał resort rozwoju, jakie czynniki będą brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji. Resort odpowiedział, że "z perspektywy Ministerstwa Rozwoju i Technologii kluczowe znaczenie będzie miał potencjał danej lokalizacji do wspierania rozwoju krajowego sektora kosmicznego oraz budowania kompetencji technologicznych w obszarze bezpieczeństwa systemów kosmicznych".

MRiT podało następujące czynniki decyzyjne: dostępną infrastrukturę techniczną, zaplecze naukowo-badawcze, możliwość współpracy z podmiotami sektora kosmicznego, dostępność wykwalifikowanych kadr oraz długoterminową efektywność organizacyjną i finansową przedsięwzięcia.

W grudniu 2025 roku, na krótko po ogłoszeniu listu intencyjnego, na temat lokalizacji ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej wypowiedział się Sławosz Uznański-Wiśniewski. Stwierdził, że wybór lokalizacja to kwestia wtórna, ponieważ najważniejsze jest, aby taki ośrodek w ogóle w Polsce powstał.

"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"

Hubert Kijek

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ESA/Philippe Sebirot

Europejska Agencja KosmicznaKosmos
