Chmiel może chronić przed chorobą Alzheimera

Jedną z największych trudności w leczeniu choroby Alzheimera jest jej długi okres utajenia. W niektórych przypadkach do nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego dochodzi na wiele lat przed wystąpieniem pierwszych objawów. Właśnie dlatego naukowcy coraz częściej szukają sposobów na zapobieganie wczesnym zmianom związanym z chorobą Alzheimera. Jak wskazują badania opublikowane na łamach "ACS Chemical Neuroscience", jedno z potencjalnych rozwiązań może kryć się w... chmielu.

Szyszki kontra beta-amyloidy

Włoscy naukowcy przyjrzeli się szyszkom, czyli żeńskim kwiatom chmielu, powszechnie wykorzystywanym do produkcji piwa. Celem badania było określenie wpływu rośliny na proces zlepiania się beta-amyloidów, białkowych substancji tworzących złogi w tkankach mózgowych u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Jest to jeden z najważniejszych mechanizmów wykształcania się choroby. Poprzednie badania wskazały, że chmiel może hamować ten proces, a co za tym idzie - degenerację układu nerwowego.