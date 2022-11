Chińscy naukowcy: zaburzenia snu zwiększają ryzyko jaskry

Problemy ze snem a jaskra

Przyczyny i czynniki ryzyka choroby są jeszcze, niestety, relatywnie słabo poznane. Aby rzucić na nie nowe światło, chiński zespół przeanalizował różnorodne dane prawie pół miliona osób w wieku od 40 do 69 lat, uczestników znanego projektu badawczego UK Biobank. W trakcie ponad 10-letniej obserwacji na jaskrę zachorowało ponad 8,5 tysiąca osób. Byli to zwykle uczestnicy starsi, częściej płci męskiej, dawni lub obecni palacze, osoby z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Wyraźna zależność dotyczyła także snu. Zbyt krótki sen powodował wzrost ryzyka o 8 procent, bezsenność - o 12 proc., chrapanie - o 4 proc., a częsta senność w ciągu dnia - o 20 proc. Na zagrożenie nie wpływał natomiast chronotyp, czyli preferencje do wczesnego lub późnego wstawania. Badanie miało charakter obserwacyjny, więc nie wskazuje na przyczyny i skutki. Możliwe jest więc, że to jaskra zaburza sen. Analiza opierała się przy tym na informacjach podawanych przez ochotników, a nie obiektywnych badaniach snu. Informacje te podawane były tylko jednorazowo. Jednak naukowcy zwracają uwagę na prawdopodobny biologiczny wpływ problemów ze snem na tę chorobę. Główną składową jaskry jest podwyższone ciśnienie w gałce ocznej. Ciśnienie to rośnie między innymi, kiedy dana osoba leży, a także przy zaburzonej pracy hormonów związanych ze snem.