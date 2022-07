Gdzie mogą spaść odłamki rakiety? Rząd Chin: poinformujemy w odpowiednim czasie

Jak informowało we wtorek Amerykańskie Dowództwo Kosmiczne, w Ziemię uderzyć mogą pozostałości rakiety Długi Marsz 5B Y3, która została wykorzystana przez Chiny do wyniesienia na orbitę kolejnego modułu stacji kosmicznej Tiangong. Według szacunków, szczątki mogą uderzyć w pas pomiędzy równoleżnikami 41. na półkuli południowej i 41. na półkuli północnej. Najprawdopodobniej wydarzy się to około 1 sierpnia. Podniesiono kwestię tego, że Chiny kolejny raz nie informują o tym, jakie będą losy pozostałości należącej do nich rakiety.