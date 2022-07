Kiedy spadną fragmenty rakiety? Wyliczenia amerykańskich badaczy

czytaj dalej

Zanieczyszczenie wód plastikiem to problem wielu miejsc świata. Jak się okazuje, przyroda radzi sobie jednak z pozbywaniem się przynajmniej części z opadów. Naukowcy z University of Cambridge po zbadaniu 29 skandynawskich jezior doszli do wniosku, że bakterie rozmnażają się wyraźnie szybciej na powierzchni plastikowych śmieci niż na przykład na liściach. Autorzy publikacji podkreślają równocześnie, że nie oznacza to przyzwolenia na zaśmiecanie środowiska wodnego.