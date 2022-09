Sklonowany wilk polarny pokazany publicznie. Mayę urodziła suczka rasy beagle

Sklonowanie zajęło dwa lata

Badacze pierwotnie stworzyli 137 embrionów wilka polarnego. 85 z nich zostało wszczepionych siedmiu sukom-surogatkom. Z tej ogromnej liczby poprawnie rozwinął się tylko jeden embrion. Naukowcy wykorzystali surogatki rasy beagle, ponieważ w niewoli nie było wystarczającej liczby samic wilków do eksperymentów naukowych.

Klonowanie gatunków zagrożonych

"Klonowanie jest drastycznie niewykorzystanym narzędziem" - napisał w e-mailu do serwisu internetowego Live Science Ben Novak, naukowiec z organizacji non-profit Revive & Restore, której misją jest zwiększanie różnorodności biologicznej. "W przyszłości może to być dosłownie koło ratunkowe dla gatunków, które stają się rzadsze lub, co gorsza, giną" - dodał.