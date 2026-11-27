Waży kilka ton, niedługo ma wejść w ziemską atmosferę. Przeleci także nad Polską
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) przygląda się procesowi deorbitacji chińskiej rakiety Zhuque-2E (ZQ-2E). Została ona wyniesiona 13 maja z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.
POLSA śledzi rakietę
POLSA napisała w piątek w komunikacie, że według szacunków ważący około pięć ton obiekt ponownie wejdzie w atmosferę pomiędzy godziną 7.32 30 listopada a godz. 23.10 1 grudnia czasu polskiego. Nominalny punkt wejścia w atmosferę (środek okna niepewności) szacowany jest obecnie na 1 grudnia o godz. 3.21 (z marginesem błędu +/- 19 godzin i 49 minut) nad Azją Północną i może ulec zmianie.
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Człon chińskiej rakiety ma przelecieć między innymi nad Polską
POLSA podała, że ze względu na nachylenie orbity wynoszące 88,93 stopnia trajektoria lotu obiektu przebiega między innymi nad znaczną częścią Europy, w tym Polski. Z uwagi na szacowaną masę oraz nieznaną konstrukcję obiektu może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. POLSA dodała, że agencje rządowe i służby są na bieżąco informowane o sytuacji i poprosiła o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów.
Obiekty znalezione na Borneo
Nie tak dawno nad Polską przeleciał człon innej rakiety Zhuque-2E, wystrzelonej 14 października, również z kosmodromu Jiuquan. Stało się to dokładnie 18 października, między godz. 6.13 a 6.14. Niektóre fragmenty rakiety miały dotrzeć do Ziemi. Na plantacji na wyspie Borneo znaleziono dwa obiekty, które według władz mogły pochodzić właśnie z tejże rakiety.