Wrócili na Ziemię po najdłuższej załogowej misji kosmicznej w historii kraju

W Morzu Bałtyckim w tym tygodniu dało się zaobserwować delfiny - poinformował portal nadmorski24.pl. Jak oceniła Iwona Pawliczka ze Stacji Morskiej w Helu, były to delfiny białobokie, czyli gatunek, którego przedstawiciel pojawił się do tej pory w Bałtyku tylko raz, i to martwy.