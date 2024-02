Chcesz zapobiec wymieraniu gatunków? Jedz frytki

Frytki to najbardziej przyjazne bioróżnorodności danie. W badaniu uwzględniającym ponad 150 potraw z całego świata, naukowcy z Singapuru przeanalizowali to, które z nich mają wpływ na największą liczbę gatunków zwierząt. Wśród najbardziej "obciążających" środowisko dań znalazło się wiele potraw mięsnych, ale też kilka opcji wegetariańskich i wegańskich.

Nasze wybory żywieniowe mają duży wpływ na środowisko. Do wyprodukowania niektórych składników potrzebne są ogromne zasoby przestrzeni, wody i paszy, a wkraczanie upraw na dzikie tereny często wiąże się z utratą siedlisk zwierząt i roślin. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do wymierania populacji lub całych gatunków, a co za tym idzie - utraty bioróżnorodności. Pojęcie to określa, jak zróżnicowany pod względem gatunkowym jest dany ekosystem.