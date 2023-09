Naukowcy "upuścili" antymaterię, a ona odsłoniła przed nimi jedną ze swoich tajemnic

Antymateria jest w pewnym sensie "odwrotnością" zwykłej materii, z jakiej są zbudowane nasze ciała i cały obserwowany świat. Antycząstki są podobne do "zwyczajnych" cząstek elementarnych, ale mają przeciwny znak ładunku elektrycznego. Odwrotne są także wartości opisujące ich właściwości kwantowe.

Antywodór w pułapce

Atomy najprostszego antypierwiastka, antywodoru, złożone są z antyprotonu (o ujemnym ładunku elektrycznym) oraz antyelektronu (pozytonu) o ładunku dodatnim. Jeśli antyatom napotka atom zwykłej materii, ulega anihilacji, całkowicie zmieniając w energię masę swoją i równoważnej ilości materii. Taki rozbłysk wysokoenergetycznego promieniowania jest łatwy do zarejestrowania przez detektory.

Na potrzeby eksperymentu ALPHA antywodór znajdował się w wysokiej cylindrycznej komorze próżniowej ze zmienną pułapką magnetyczną, zwaną ALPHA-g. Naukowcy osłabiali działanie górnego i dolnego pola magnetycznego pułapki do czasu, aż uwidoczniło się stosunkowo słabe oddziaływanie grawitacji i atomy antywodoru mogły wydostać się z pułapki.

Antycząstki a prawa fizyki

Zdaniem autorów eksperyment może wyjaśnić, dlaczego antymateria pozornie zaginęła na wczesnym etapie rozwoju Wszechświata. Wyniki pokazują, że na pewno nie stało się to za sprawą grawitacji, która wedle jednej z hipotez wypchnęła antycząstki z obserwowalnej części Wszechświata.

- Ogólna teoria względności Einsteina mówi, że antymateria powinna zachowywać się dokładnie tak samo jak materia - powiedział cytowany przez "New Scientist" Jonathan Wurtele z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. - Wykluczyliśmy, że antymateria jest odpychana przez siłę grawitacji. Nie oznacza to, że nie ma różnicy w sile grawitacji działającej na antymaterię. Dopiero dokładniejszy pomiar będzie w stanie to wykazać.