Tej rośliny nie widziano od prawie dwóch stuleci. Odnaleziono ją pod miastem

Zaginiony gatunek

Roślina z Brazylii jest jednym z 25 najbardziej poszukiwanych i zaginionych gatunków w ramach programu Search for Lost Species. Jest dziewiątym gatunkiem odnalezionym ponownie od czasu rozpoczęcia tego projektu w 2017 roku. Ilex sapiiformis może osiągnąć od 8 do 12 metrów wysokości, ale trudno go dostrzec, ponieważ przypomina wiele innych gatunków należących do rodziny ostrokrzewowatych.