Brazylia. Odkryto małego, "bardzo rzadkiego" i bezzębnego dinozaura

Mały dinozaur mierzył około metra długości i 80 centymetrów wzrostu. Należy do teropodów, czyli grupy, której niemal wszyscy członkowie uznawani byli za mięsożerców. To, co zastanowiło naukowców w przypadku nowego gatunku - nazwanego Berthasaura leopoldinae - to bezzębna paszcza w kształcie dzioba.

Brazylia. Nowy gatunek dinozaura

- Bezzębna część budzi wątpliwości co do tego, czym odżywiało się zwierzę - powiedział badacz Geovane Alves Souza, jeden z autorów badania. - Nie musi to jednak oznaczać, że nie jadło ono mięsa. Wiele ptaków, takich jak sokoły i myszołowy, je mięso za pomocą dziobów. Najprawdopodobniej był to wszystkożerca żyjący w niegościnnym środowisku, gdzie musiał jeść co tylko mógł - dodał.