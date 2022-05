Wylesianie Amazonii postępuje nie w szybkim, a w zatrważająco szybkim tempie

Proces deforestacji Amazonii postępuje w coraz szybszym tempie. Jak podaje brazylijski Narodowy Instytut Badań nad Kosmosem, od 1 do 29 kwietnia 2022 roku na terenie Brazylii wycięto aż 1012,5 km kw. lasu deszczowego. W kwietniu ubiegłego roku, który dotąd uznawano za rekordowy, deforestacja była o połowę mniejsza. Agencja szacuje ponadto, że w ciągu pierwszego kwartału roku doszło do łącznego wylesienia 1954 km kw. Amazonii - to powierzchnia około cztery razy większa niż powierzchnia Warszawy. W stosunku do tego samego okresu 2021 roku deforestacja wzrosła aż o 69 procent.