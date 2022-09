Chirurgia w epoce kamienia łupanego. 31 tysięcy lat temu przeprowadzono amputację

Najstarszy zabieg świata

Szkielet młodego mężczyzny został odnaleziony w jaskini Liang Tebo w indonezyjskiej prowincji Borneo Wschodnie. Na pierwszy rzut oka wydawał się on niekompletny - archeologom nie udało się odnaleźć części lewej nogi. Pozostałe kości zakończone były jednak charakterystycznymi przerostami, sugerującymi, że kończyna została amputowana od sześciu do dziewięciu lat przed śmiercią, prawdopodobnie w dzieciństwie mężczyzny, po czym się zagoiła.

Datowanie kości i skał, w których znaleziono szczątki, wskazało, że mężczyzna zmarł przed 31 tysiącami lat. Jest to najstarszy znany przypadek celowej amputacji na świecie, znacznie starszy od odnalezionego we Francji szkieletu sprzed 7 tysięcy lat, którego ramię zostało amputowane.

Intensywna opieka medyczna

- Dotychczas uważano, że to przejście od żerowania do rolnictwa dało początek wcześniej nieznanym problemom zdrowotnym, które spowodowały rozwój technik medycznych, w tym wczesnej "chirurgii" z epoki kamiennej - opowiada.

Naturalna apteka

- Szybkie tempo infekcji w gorących tropikach mogło skłonić ludzi do sięgnięcia do "naturalnej apteki", czyli roślin leczniczych z lasów deszczowych - tłumaczy dr India Dilkes-Hall z Uniwersytetu Zachodnioaustralijskiego. - Mogło to doprowadzić do wczesnego przełomu w wykorzystaniu zasobów botanicznych do znieczulania, antyseptyki i innych metod leczenia ran.