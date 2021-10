Nad antybiotykiem, który może nie tylko wyleczyć boreliozę, nie szkodząc pożytecznej florze bakteryjnej organizmu, ale również pomóc w wyeliminowaniu tej groźnej choroby, pracują naukowcy z Northeastern University w Bostonie oraz University of Oklahoma w Norman. Raport ze swych badań opublikowali na łamach czasopisma naukowego "Cell".

Higromycyna A

Zespół pod kierunkiem prof. Kima Lewisa w czasie badań przesiewowych mikroorganizmów glebowych wyodrębnił związek bardzo skuteczny wobec krętków Borrelia burgdorferi ( B. burgdorferi to bakteria wywołująca boreliozę). Związkiem tym okazała się higromycyna A - znany od dziesiątków lat środek przeciwdrobnoustrojowy wytwarzany przez Streptomyces hygroscopicus . Choć zidentyfikowano go blisko 70 lat temu, nie był szeroko wykorzystywany, ponieważ większość bakterii na niego nie reaguje.

- Wiadomo, że higromycyna A atakuje rybosomy, ale to, dlaczego jest selektywna wobec niektórych patogenów, jest tajemnicą - przyznaje współautorka badania dr Helen Zgurskaya. - Nasze dane wykazały, że antybiotyk ten skutecznie zwalcza infekcję B. burgdorferi u myszy, a jednocześnie jest dużo mniej szkodliwy dla mikrobiomu jelitowego niż inne antybiotyki - dodała.

Szansa na skuteczne i bezpieczne leczenie boreliozy

Jak wyjaśnia dr Zgurskaya, obecnie stosowane w leczeniu boreliozy antybiotyki mają szerokie spektrum działania, przez co są niszczące także dla dobroczynnych bakterii naszego mikrobiomu jelitowego. Poza tym dowiedziono, że mogą one zwiększać antybiotykooporność bakterii niebędących przedmiotem terapii. Leku skierowanego konkretnie przeciwko B. burgdorferi do tej pory nie znano.