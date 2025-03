Pierwsze takie lądowanie na Księżycu. Blue Ghost wysłał zdjęcie

Lądownik Blue Ghost wylądował na powierzchni Księżyca - to pierwszy komercyjny pojazd, któremu udało się wykonać bezbłędne lądowanie. Sprzęt został zaprojektowany przez firmę Firefly Aerospace we współpracy z NASA. Amerykańska agencja chce ułatwić przesyłanie ładunków na Srebrny Glob poprzez wspieranie prywatnych firm kosmicznych.

Jeden dzień na powierzchni

14 marca urządzenie spróbuje uchwycić obraz całkowitego zaćmienia Słońca, a dwa dni później przeprowadzi badania warunków panujących podczas księżycowego zmierzchu. Po zachodzie słońca lądownik będzie działał przez kilka godzin - Blue Ghost nie został zaprojektowany, by przetrwać noc, podczas której temperatury mogą spaść do około -128 stopni Celsjusza.

Zapotrzebowanie na komercyjne misje

Blue Ghost to trzeci lądownik księżycowy wyniesiony w kosmos w ramach programu. Pierwsza misja, Peregrine Mission One, nie dotarła do powierzchni Księżyca. W lutym 2024 roku na Srebrnym Globie wylądowała sonda Odyseusz wystrzelona w ramach misji IM-1 - był to pierwszy od 1972 roku amerykański statek kosmiczny, jaki trafił na Księżyc, i pierwszy w historii księżycowy pojazd stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo. Lądowanie nie poszło jednak gładko - doszło do uszkodzenia nóg lądownika, a sprzęt przechylił się.