Rafy koralowe blakną przez stres cieplny. "Przekroczyliśmy punkt krytyczny"

Rozpoczęło się czwarte, światowe blaknięcie raf koralowych. Jak potwierdzili badacze z amerykańskiej Narodowej Służby Oceaniczno-Atmosferycznej, doszło do niego w ponad połowie wodnych ekosystemów. Chociaż proces ten do tej pory był odwracalny, naukowcy obawiają się, że tym razem stracimy wiele raf.

Ponad połowa ekosystemów

Nieodwracalne straty

Samo blaknięcie jest odwracalnym procesem - gdy stres cieplny w środowisku maleje, koralowce przyjmują z powrotem symbiotyczne glony i mogą żyć dalej. Naukowcy obawiają się jednak, że tak intensywny i długotrwały okres wysokich temperatur może przyczynić się do śmierci koralowców, zanim zdążą one się odbudować.

- To, co teraz się dzieje, jest dla nas i dla nauki czymś nowym - powiedział Lorenzo Alvarez-Filip z Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego w Meksyku. - Jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak poradzą sobie koralowce poddane silnemu stresowi.

Powtarzające się przypadki blaknięcia podważają wcześniejsze przewidywania, że od 70 do 90 procent światowych raf koralowych może zostać utraconych, gdy ocieplenie sięgnie 1,5 stopnia Celsjusza powyżej epoki preindustrialnej. W raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ z 2022 roku eksperci ustalili, że zaledwie 1,2 st. C ocieplenia wystarczyłoby, aby poważnie wpłynąć na rafy koralowe. To szczególnie zła wiadomość, ponieważ do tej pory świat ocieplił się o około 1,2 st. C.