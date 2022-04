Astronomowie odkryli 30 komet w odległym układzie planetarnym

Beta Pictoris od 30 lat fascynuje astronomów. Dlaczego ta oddalona o około 63 lata świetlne gwiazda jest taka niezwykła? To dlatego, że wokół niej dopiero co tworzy się układ planetarny, a to oznacza wyjątkową szansę obserwacji powstawania planet. Wokół niej krążą już co najmniej dwie młode planety, a także komety, z których pierwsze zostały wykryte już w 1987 roku. Były to pierwsze takie obiekty zaobserwowane poza Układem Słonecznym.