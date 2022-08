Papierowa bateria o mocy "paluszka". Aby zadziałała, wystarczy polać ją wodą

Szwajcarscy naukowcy zaprezentowali alternatywę dla klasycznych baterii, wykonaną... z papieru i grafitu. Aby ją aktywować, wystarczy odrobina wody, a po zużyciu jest ona biodegradowalna. Naukowcy mają nadzieję, że może ona zostać wykorzystana do zasilania drobnych, jednorazowych urządzeń.

Elektronika towarzyszy nam we wszystkich dziedzinach życia, także tych "niewidzialnych". Wiele drobnych czujników przemysłowych, naukowych i medycznych wykorzystywane jest tylko raz lub dwa, ale z uwagi na wbudowane baterie stanowią one spore obciążenie dla środowiska. Naukowcy ze Szwajcarskiego Laboratorium Badań Materiałowych i Technologii (EMPA) zaprezentowali możliwe rozwiązanie tego problemu.

Papier, cynk, grafit

Po dodaniu niewielkiej ilości wody, sól rozpuszcza się i uwalnia jony, które aktywują baterię. Rozpoczyna to szereg reakcji redukcji i utleniania w "plusie" i "minusie" baterii, co w efekcie powoduje wytwarzanie prądu elektrycznego. Część papieru zabezpieczona jest woskiem - w ten sposób przewody nie zaczynają wchodzić w reakcje elektrochemiczne z baterią.

Praca na dwóch kroplach wody

Aby zademonstrować możliwości technologii, zespół wykorzystał dwuogniwową baterię do zasilania budzika z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD). Po dodaniu dwóch kropli wody, aktywowała się ona w ciągu 20 sekund, a gdy nie była podłączona do urządzenia zużywającego energię, osiągała stabilne napięcie 1,2 V, zbliżone do standardowej baterii alkalicznej AA, czyli popularnego paluszka. Po godzinie wydajność baterii spadła z powodu wysychania papieru, ale ponowne zwilżenie układu umożliwiło jej pracę jeszcze przez ponad godzinę.