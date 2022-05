Bakterie z supermocami odkryte na Antarktydzie. "Mogą opuścić swój rezerwuar"

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy zmiany klimatu mogą mieć wpływ na występowanie chorób zakaźnych, naukowcy postanowili udać się na Antarktydę. Zmarznięta gleba południowego kontynentu to gigantyczny rezerwuar wyspecjalizowanych mikroorganizmów, przystosowanych do życia w trudnych warunkach. Do tej pory odizolowane od reszty świata, na skutek topnienia czap polarnych już wkrótce mogą przeniknąć do reszty ekosystemów.