Odkryto bakterię o wielkości orzeszka ziemnego. "Na początku nie mogliśmy w to uwierzyć"

Mikroorganizmy, jak wskazuje ich nazwa, powinny być mikroskopijne. Przyroda nie lubi jednak ściśle trzymać się definicji. Jak podaje magazyn naukowy "Science", odkryta na Karaibach bakteria ma dwa centymetry długości. To mniej więcej tyle, ile w przypadku orzeszka ziemnego.

Między prokariontami a eukariontami

Oprócz tego, że swoimi rozmiarami zmienia spojrzenie biologów na to, co możliwe, a co nie, nietypowy organizm może stanowić nieznany wcześniej, ewolucyjny etap na drodze w rozwoju złożonych komórek.