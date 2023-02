Ta technika może pomóc przygotować się na przyszłe erupcje wulkanów. "Ogromny potencjał"

Międzynarodowa grupa naukowców opracowała metodę analizy wulkanicznych kryształów, która pozwala ocenić, jak głęboko zalega magma z dokładnością do stu metrów. Wiedza ta może pomóc w przewidywaniu, kiedy może dojść do kolejnej erupcji wulkanu.

Przewidywanie wybuchów wulkanów to niełatwe zadanie. W ostatnich latach naukowcy wykorzystywali w tym celu zdjęcia satelitarne, dane sejsmiczne oraz GPS, szukając w ten sposób deformacji gruntu w pobliżu aktywnych wulkanów. Techniki te nie pozwalają jednak dokładnie lokalizować głębokości, na jakiej gromadzi się magma. Jak wskazuje badanie opublikowane na łamach "Science Advances", rozwiązanie tego problemu badawczego może kryć się w analizach mikroskopowych.

Płyn zamknięty w kryształach

Badacze zauważyli, że zawartość dwutlenku węgla w płynie zależała od ciśnienia panującego w otoczeniu powstającego kryształu. Na podstawie tej informacji naukowcy mogli wyliczyć, jak głęboko zalegała magma, z której powstał dany minerał, i jak głęboki jest jej zbiornik. Znając powiązanie pomiędzy stężeniem dwutlenku węgla a głębokością, opracowali następnie metodykę badania i skalibrowali sprzęt laboratoryjny tak, że możliwe było określenie głębokości zalegania magmy z dokładnością do stu metrów.

- Poprawiliśmy precyzję o rząd wielkości, z kilometrów na metry - opowiada Esteban Gazel z Uniwersytetu Cornella w stanie Nowy Jork, główny autor badania. - Zwiększyliśmy także rozdzielczość przestrzenną pomiarów inkluzji, od dziesiątek mikronów do jednego mikrona w porównaniu z wcześniej dostępnymi technikami.

Szybko i dokładnie

- Pokazuje to ogromny potencjał tej techniki - tłumaczy naukowiec. - Możemy zdobyć dane w ciągu kilku dni od przybycia próbek z miejsca ich pobrania, co zapewnia wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego.