Ile jest mrówek na świecie? Naukowcy je policzyli

Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach światowa populacja ludzi przekroczy 8 miliardów, ale to nic w porównaniu z mrówkami. Owadom tym udało się skolonizować prawie wszystkie ekosystemy na świecie, pełniąc w nich istotną rolę. W badaniu opublikowanym na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences, naukowcom z Uniwersytetu w Hongkongu udało się oszacować, jak wiele tych pożytecznych owadów zamieszkuje naszą planetę.