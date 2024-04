Wystawiali jaja ptaków na hałas uliczny. To, co ustalili, "było naprawdę uderzające"

Hałas uliczny wpływa na rozwój ptaków, nawet jeśli znajdują się one w jajach - dowiódł zespół naukowców. Badacze wystawiali nienarodzone pisklęta zeberek australijskich na odgłosy ruchu miejskiego. Okazało się, że miało to długofalowy wpływ na ich zdrowie, wzrost, a nawet zdolność rozmnażania.

Wpływ hałasu na ptaki

- Spodziewaliśmy się pewnych efektów, ale nie tak silnych, zwłaszcza że narażenie na hałas było stosunkowo łagodne i trwało tylko cztery godziny dziennie. To było naprawdę uderzające - tłumaczyła Mariette. Jej zdaniem, z badań wynika, że reakcja na hałaśliwe bodźce jest wrodzona i spontaniczna, a to, co leży u jej podstaw, pozostaje niejasne, ale "jest to coś, co prawdopodobnie jest wspólne dla wszystkich gatunków".