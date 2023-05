Owady żyją wszędzie, tylko nie w morzach. Dlaczego?

Pancerz utwardzony tlenem

Latające, wspinające się, kroczące

Sam mechanizm budowania pancerza nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na sukces owadów na lądach. Utwardzony tlenem oskórek jest bowiem nie tylko sztywny, ale i lekki. Naukowcy postulują, że to za jego sprawą owady zyskały zdolność do wspinania się, szybowania i latania. Pozwoliło im to na zajęcie wielu pustych nisz w ekosystemie, co napędziło ich rozprzestrzenianie się na świecie. Dla porównania, uwapnione pancerze skorupiaków są znacznie gęstsze i cięższe.