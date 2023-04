Dlaczego astronauci tracą masę kostną? Jest odpowiedź

Myszy w kosmosie

Celem eksperymentu było określenie, jak zmienia się mikrobiota podczas długotrwałej ekspozycji na mikrograwitację oraz czy jest to w jakikolwiek sposób związane ze zmianami w gęstości kości. Aby to sprawdzić, naukowcy wysłali 20 gryzoni na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Po upływie 4,5 tygodnia 10 zwierząt powróciło na Ziemię, a 10 kolejnych pozostało w kosmosie na kolejne tygodnie. Przez cały czas trwania eksperymentu, kontrolna grupa 20 gryzoni trzymana była w identycznych warunkach, ale w ziemskiej grawitacji.

Odwracalne zmiany

Badacze przypominają, że kości nie są tworem statycznym - nawet u dorosłych osób materiał, który je tworzy, jest stale dodawany i usuwany w procesie zwanym przebudową. Badania sugerują, że drobnoustroje jelitowe pełnią ważną rolę w kontroli tego mechanizmu. Te same drobnoustroje wytwarzają też różne cząsteczki metaboliczne, spośród których co najmniej kilka oddziałuje pośrednio z komórkami odpowiedzialnymi za przebudowę kości.

Na mikrobiotę gryzoni mogły wpływać także inne czynniki. Przykładowo, zwierzęta nie były w stanie zaangażować się w koprofagię, czyli normalne u gryzoni zjawisko polegające na zjadaniu własnych odchodów, niezbędne do ponownego wprowadzenia drobnoustrojów do jelit. Po powrocie na Ziemię gryzonie wróciły do tego zachowania, co mogło przyspieszyć odbudowę mikrobioty.