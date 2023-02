Drzewa mogą zmniejszyć śmiertelność podczas fali upałów w miastach. Nawet o jedną trzecią

Sadzenie drzew na obszarach miejskich może ograniczyć liczbę zgonów spowodowanych zbyt wysokimi temperaturami. Jak wynika z modelu opracowanego przez międzynarodowy zespół naukowców, zwiększenie pokrywy roślinnej do 30 procent może schłodzić europejskie miasta średnio o 0,4 stopnia Celsjusza. Według obliczeń badaczy, większa liczba drzew może przełożyć się na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych upałów nawet o jedną trzecią.

W miastach przeważnie panują wyższe temperatury niż na otaczających je przedmieściach lub terenach wiejskich. Jest to tzw. efekt miejskiej wyspy ciepła, spowodowany przede wszystkim brakiem roślinności i obecnością ciemnych asfaltowych dróg, które pochłaniają ogromne ilości ciepła.

Potęgują to zmiany klimatyczne, przez które ubiegłe lato w Europie okazało się najgorętszym w historii. Opublikowane na łamach czasopisma "The Lancet" badanie skupia się na sposobie walki z miejskimi upałami za pomocą roślinności.

6700 przedwczesnych zgonów z powodu upałów

Badacze z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali wskaźniki przedwczesnej śmiertelności w 93 europejskich miastach. Naukowców interesowały przypadki z lata 2015 roku, które dotyczyły osób powyżej 20 lat. Dane zostały przeanalizowane w odniesieniu do dziennych średnich temperatur z tego okresu.

Średnio latem 2015 roku temperatura w miastach była o 1,5 stopnia Celsjusza wyższa niż na otaczających je terenach wiejskich. Miastem o największej różnicy, aż 4,1 st. C, było Kluż-Napoka w Rumunii. We wszystkich ośrodkach miejskich 75 procent ludności mieszkało na obszarach cieplejszych o co najmniej jeden stopień od okolicznych terenów wiejskich, a 20 procent doświadczało temperatur wyższych o dwa stopnie.