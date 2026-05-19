Nauka

Życie w miastach zmienia zwierzęta. Ma to konsekwencje dla ludzi

Latająca mewa w parku nad wodą
Lisica w Łazienkach Królewskich
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Zwierzęta żyjące w miastach zachowują się inaczej niż te zamieszkujące obszary wiejskie - wynika z badań międzynarodowego zespołu badawczego. Jak tłumaczyli eksperci, może to stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Zaproponowali oni działania, które możemy podjąć w celu uniknięcia negatywnych skutków.

Badacze z Lewis & Clark College w amerykańskim Portland, CEFE-CNRS we francuskim Montpellier i Uniwersytetu Stanowego Dakoty pierwszą globalną metaanalizę dotyczącą różnić w zachowaniu zwierząt w miejskich i wiejskich populacjach ptaków, ssaków, płazów, gadów i owadów. Jej wyniki opublikowali w czasopiśmie "Journal of Animal Ecology".

Urbanizacja zmienia zachowania zwierząt

Naukowcy oparli się na analizach oceniających zachowanie 133 gatunków zwierząt w 28 krajach. Jak ustalili, miejskie populacje zwierząt zazwyczaj charakteryzują się większą śmiałością, agresją, chęcią do eksploracji i aktywnością w porównaniu z populacjami wiejskimi. Różnice te były najbardziej widoczne u ptaków, ale jak zastrzegli badacze, że w przypadku innych grup zwierząt dane były znacznie skąpsze.

- Odkryliśmy, że niezależnie od miejsca na świecie urbanizacja zmienia zachowania zwierząt w spójny i przewidywalny sposób. Najważniejszym spostrzeżeniem było to, że zwierzęta wydawały się być bardziej skłonne do ryzyka, były śmielsze - powiedziała Tracy Burkhard z Lewis & Clark College, główna autorka badania.

Jednocześnie badaczka ostrzegła, że skłonność do ryzykownych zachowań może prowadzić do częstszych kontaktów z ludźmi. Niektóre z nich mogą prowadzić do konfliktów między gatunkami oraz większego prawdopodobieństwa przenoszenia chorób odzwierzęcych. To zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Nie tylko szczury i gołębie

Naukowcy zauważyli, że coraz odważniejsze stają się nie tylko gatunki, do których przyzwyczailiśmy się w miastach, takie jak szczury, gołębie czy mewy. Te same zmiany w zachowaniu zaobserwowali także u zwierząt kojarzonych z siedliskami wiejskimi, które coraz częściej adaptują się do życia w mieście. Mowa tu między innymi o takich ptakach jak cierniówka, trznadel żółtobrzuch czy czeczotka zwyczajna.

Według autorów analizy wyniki podkreślają potrzebę uwzględnienia zachowań zwierząt w planach rozwoju miast, zwłaszcza w miarę postępującej urbanizacji. Wśród proponowanych rozwiązań badacze wymienili tworzenie połączonych terenów zielonych w celu utrzymania łączności i przepływu genów między miejskimi subpopulacjami zwierząt. Jak zaznaczyli, konieczne są dalsze badania, zwłaszcza nad towarzyszącymi nam na co dzień ssakami, płazami oraz owadami.

"Nie wiemy prawie nic na temat tolerancji ptaków na globalne ocieplenie"

Redagowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: Phys.org
zwierzętaBadania naukowe
Krzysztof Posytek
