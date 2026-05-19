Życie w miastach zmienia zwierzęta. Ma to konsekwencje dla ludzi Krzysztof Posytek |

Lisica w Łazienkach Królewskich

Badacze z Lewis & Clark College w amerykańskim Portland, CEFE-CNRS we francuskim Montpellier i Uniwersytetu Stanowego Dakoty pierwszą globalną metaanalizę dotyczącą różnić w zachowaniu zwierząt w miejskich i wiejskich populacjach ptaków, ssaków, płazów, gadów i owadów. Jej wyniki opublikowali w czasopiśmie "Journal of Animal Ecology".

Urbanizacja zmienia zachowania zwierząt

Naukowcy oparli się na analizach oceniających zachowanie 133 gatunków zwierząt w 28 krajach. Jak ustalili, miejskie populacje zwierząt zazwyczaj charakteryzują się większą śmiałością, agresją, chęcią do eksploracji i aktywnością w porównaniu z populacjami wiejskimi. Różnice te były najbardziej widoczne u ptaków, ale jak zastrzegli badacze, że w przypadku innych grup zwierząt dane były znacznie skąpsze.

- Odkryliśmy, że niezależnie od miejsca na świecie urbanizacja zmienia zachowania zwierząt w spójny i przewidywalny sposób. Najważniejszym spostrzeżeniem było to, że zwierzęta wydawały się być bardziej skłonne do ryzyka, były śmielsze - powiedziała Tracy Burkhard z Lewis & Clark College, główna autorka badania.

Jednocześnie badaczka ostrzegła, że skłonność do ryzykownych zachowań może prowadzić do częstszych kontaktów z ludźmi. Niektóre z nich mogą prowadzić do konfliktów między gatunkami oraz większego prawdopodobieństwa przenoszenia chorób odzwierzęcych. To zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Nie tylko szczury i gołębie

Naukowcy zauważyli, że coraz odważniejsze stają się nie tylko gatunki, do których przyzwyczailiśmy się w miastach, takie jak szczury, gołębie czy mewy. Te same zmiany w zachowaniu zaobserwowali także u zwierząt kojarzonych z siedliskami wiejskimi, które coraz częściej adaptują się do życia w mieście. Mowa tu między innymi o takich ptakach jak cierniówka, trznadel żółtobrzuch czy czeczotka zwyczajna.

Według autorów analizy wyniki podkreślają potrzebę uwzględnienia zachowań zwierząt w planach rozwoju miast, zwłaszcza w miarę postępującej urbanizacji. Wśród proponowanych rozwiązań badacze wymienili tworzenie połączonych terenów zielonych w celu utrzymania łączności i przepływu genów między miejskimi subpopulacjami zwierząt. Jak zaznaczyli, konieczne są dalsze badania, zwłaszcza nad towarzyszącymi nam na co dzień ssakami, płazami oraz owadami.

Redagowała: Agnieszka Stradecka