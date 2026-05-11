Nauka

Wywołali osiem tysięcy trzęsień ziemi w Alpach. "To przesuwa granice nauki"

Szwajcarskie Alpy
Trzęsienie ziemi niedaleko Kalifornii
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2024
Naukowcy wywołali blisko osiem tysięcy małych trzęsień ziemi w Alpach za pomocą wody. Celem eksperymentu było zebranie danych na temat tego, co dokładnie dzieje się pod ziemią podczas wstrząsów.

Niezwykły eksperyment przeprowadzono w dniach od 22 do 25 kwietnia w laboratorium BedrettoLab w południowej Szwajcarii. Jego celem było sztuczne wywołanie tysięcy małych trzęsień ziemi w celu poszerzenia naszej wiedzy o sejsmologii. Mimo drobnych problemów technicznych naukowcy ogłosili sukces.

Jak wyglądał eksperyment?

Do tej pory badania sejsmologiczne polegały na umieszczaniu czujników w pobliżu uskoków i czekaniu na naturalne ruchy tektoniczne ziemi. Tym razem badacze postanowili sztucznie wywołać wstrząsy poprzez wtłaczanie 750 metrów sześciennych wody do otworów wywierconych w skalnych ścianach tunelu w szwajcarskich Alpach. W ten sposób tworzono małe trzęsienia ziemi.

- Nie tworzymy nowego uskoku, tylko na chwilę go aktywujemy- powiedział Domenico Giardini, profesor geologii na Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu i jeden z głównych badaczy.

Ze względów bezpieczeństwa w czasie wywoływania trzęsień badacze opuścili tunel. Cały eksperyment był zarządzany ze zdalnego laboratorium w Zurychu w północnej Szwajcarii. W jego trakcie naukowcy zmagali się z chwilowym brakiem prądu, ale ten problem został szybko zażegnany.

"Przesuwa granice nauki"

Ostatecznie naukowcom udało się wywołać około osiem tysięcy trzęsień ziemi o magnitudzie od -5 do -0,14. Choć badaczom nie udało się wywołać oczekiwanego wstrząsu o magnitudzie 1, sama skala zjawiska pozytywnie zaskoczyła naukowców. Nikt wcześniej nie przeprowadził bowiem takiego eksperymentu.

- To w pewnym sensie przesuwa granicę nauki - powiedział Ryan Schultz, sejsmolog specjalizujący się w trzęsieniach ziemi wywołanych przez człowieka.

Autorzy badania podkreślili, że działanie nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, a wywoływane trzęsienia nie były odczuwalne na powierzchni ziemi. Teraz zespół rozpoczął analizę zebranych danych oraz przygotowania do powtórzenia eksperymentu.

- Jeśli nauczymy się wywoływać trzęsienia ziemi o określonej sile, będziemy wiedzieć, jak ich nie wywoływać - podsumował Giardini.

Źródło: AFP, FEAR Earthquake Research

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
