Psy i wilki szukały ukrytego jedzenia. To nie węch okazał się kluczowy

Dotychczasowe badania sugerowały, że psy domowe i wilki wykazują tak zwaną obserwacyjną pamięć przestrzenną. Dzięki niej pamiętają, gdzie ktoś inny ukrył zapasy pokarmu i dzięki temu do nich docierają. Jak podkreślają autorzy badania, to znany mechanizm, jednak wciąż zagadkowy, i niewiele było wiadomo na temat tego, ilu informacji oba te gatunki są w stanie zapamiętać. Nie zbadano również, czy pomiędzy wilkami i psami istnieją jakieś różnice w tej umiejętności.

Aby to sprawdzić, wykonano trzy eksperymenty, które przeprowadzono w latach 2009-2014. Brało w nich udział dziewięć dziko żyjących wilków i osiem psów. Specjaliści testowali zdolność każdego zwierzęcia do odnalezienia czterech, sześciu lub ośmiu skrzynek z jedzeniem. Część zwierząt widziała moment ukrywania skrzynek przez człowieka w 130 lokalizacjach, a przed resztą zostało to ukryte.

Nie tylko węch

Sugeruje to, że zwierzęta w pierwszej kolejności nie kierowały się węchem, ale pamięcią. Zdaniem naukowców stanowi to kolejny dowód potwierdzający tezę, że oba gatunki mają obserwacyjną pamięć przestrzenną.

Wilki były lepsze

Niezależnie od tego, czy zwierzęta widziały moment ukrywania jedzenia, czy nie, wilki radziły sobie ze znajdowaniem skrzynek znacznie lepiej od psów. Badacze uważają, że może to wynikać nie tyle z różnego poziomu obserwacyjnej pamięci przestrzennej, ale raczej z różnic w innych cechach, takich jak wytrwałość i motywacja związana z jedzeniem. "Chociaż udomowienie prawdopodobnie wpłynęło na wiele cech psów i ich gotowość do przystosowywania się do trybu życia, jaki prowadzą ludzie, to wyniki naszego badania pokrywają się z wcześniejszymi ustaleniami sugerującymi, że zdolności poznawcze psów i wilków nie różnią się zbytnio" - podsumowują autorzy publikacji.