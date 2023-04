Chcesz robić lepsze kimchi? Przyrządzaj je jak w starożytności

Sfermentowana żywność, taka jak kimchi, od tysięcy lat jest integralną częścią kuchni koreańskiej. Od czasów starożytnych kucharze używali do jej produkcji ręcznie robionych, glinianych słoików o nazwie onggi. Tradycyjne sposoby produkcji zostały z czasem wyparte przez fermentację wewnątrz szklanych, stalowych lub plastikowych pojemników, ale jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma "Journal of The Royal Society Interface", starożytni mistrzowie kuchni wiedzieli, co robią.