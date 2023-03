To wystarczyłoby, żeby wyrzucić Ziemię poza Układ Słoneczny

Nasz Układ Słoneczny jest pod wieloma względami wyjątkowy. To jedyne miejsce we Wszechświecie, o którym wiemy, że zamieszkują je istoty żywe. Pomimo sporej liczby planet cechuje się on stabilnością. Na łamach czasopisma naukowego "The Planetary Science Journal" ukazało się badanie, które pokazuje, że wystarczyłoby jedno dodatkowe ciało niebieskie, aby warunki do życia zostały utracone.