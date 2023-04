Te grzyby posiadają supermoc. Rozłożą nawet najtwardszy plastik

Grzyby mogą rozkładać polipropylen. Australijskim naukowcom udało się wykorzystać dwa gatunki glebowych mikroorganizmów do biodegradacji tego uciążliwego dla środowiska tworzywa sztucznego. Odkrycie to jest szczególnie ważne z tego powodu, że polipropylen rzadko poddawany jest recyklingowi.

Polipropylen od dawna stanowi zagadkę recyklingu. To popularne tworzywo sztuczne wykorzystywane do produkcji opakowań, mebli i ubrań wchodzi w skład około 28 procent światowych odpadów plastikowych, ale tylko 1 procent z nich jest poddawany recyklingowi. Związek ten często ulega zanieczyszczeniu innymi plastikami, co utrudnia jego ponowne wykorzystanie. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma "npj: Materials Degradation", istnieją jednak przyjazne dla środowiska metody jego rozkładu.