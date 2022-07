Głód, migracje, śmierć. Fale upałów będą coraz bardziej niebezpieczne dla ludzi

Wrażliwość na temperaturę

- Wykryliśmy powiązanie między ekstremalnymi temperaturami i populacją. W najlepszym wypadku, jeśli uda nam się spełnić wszystkie postanowienia porozumienia paryskiego, pojawią się około dwie dodatkowe fale gorąca rocznie, dotykając 200 milionów osób - mówił prof. Deliang Chen, autor opracowania. - Jeśli jednak różne kraje będą nadal przyczyniały się do efektu cieplarnianego, tak jak to robią dzisiaj, będą usuwać roślinność i zabudowywać tereny pomagające w obniżaniu globalnych temperatur, wierzymy, że może pojawiać się nawet pięć fal gorąca w ciągu roku. Do końca wieku będą one dotykały ponad pół miliarda ludzi - ostrzegł.