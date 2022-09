Bąbel gorącego gazu wiruje wokół supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej

- Sądzimy, że patrzymy na gorący bąbel gazu kręcący się wokół Sagittarius A* na orbicie podobnej rozmiarem do tej, jaką ma planeta Merkury, ale dokonujący pełnego okrążenia w zaledwie około 70 minut. To wymaga oszałamiającej prędkości około 30 procent prędkości światła - mówił astronom.

Bąble gorąca wokół czarnej dziury

- To, co jest naprawdę nowe i interesujące, to kwestia, że tego typu rozbłyski były do tej pory wyraźnie widoczne jedynie w rentgenowskich i podczerwonych obserwacjach Sagittarius A*. Natomiast tutaj po raz pierwszy widzimy bardzo silne wskazania, że orbitujące gorące plamy dostępne są też do obserwacji radiowych - mówi Wielgus, który ma także dodatkową afiliację Black Hole Initiative na Harvard University (USA).