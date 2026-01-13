Logo TVN24
Ocieplenie klimatu

Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"

AdobeStock_495329614
Strażacy walczą z pożarami w stanie Wiktoria
Źródło: Reuters/Wandong Fire Brigade
Mieszkańcy południowo-wschodniej Australii zmagają się ze skwarem. Wysoka temperatura zagraża nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Spiekota doprowadziła do śmierci tysięcy rudawek. - Najbardziej ucierpiały matki i młode, co może utrudnić odbudowę populacji - powiedział profesor Justin Welbergen, chiropterolog z Western Sydney University.

Fala upałów, która w ubiegłym tygodniu nawiedziła południowo-wschodnią Australię, jest jedną z najintensywniejszych, jakie kiedykolwiek odnotowano - podał portal Australian Broadcasting Corporation. W Adelajdzie, stolicy stanu Australia Południowa, temperatura sięgała 43 st. C. Gorąco było też w Melbourne i Sydney, gdzie termometry pokazały ponad 42 st. C. Ekstremalnie wysoka temperatura doprowadziła do śmierci tysięcy rudawek (Pteropus), zwanych potocznie latającymi lisami czy kalongami. Ssaki te zaliczane są do rzędu nietoperzy. Najwięcej osobników padło w stanach Australia Południowa, Wiktoria i Nowa Południowa Walia.

Upał w Australii. Przez skwar padają nietoperze

Tamsyn Hogarth, dyrektorka kliniki dla nietoperzy "Fly by Night", która znajduje się w Melbourne, powiedziała, że martwe rudawki znaleziono między innymi w parkach Brimbank i Yarra Bend. Były ich tysiące.

- Wolontariusze z naszej kliniki, zajmujący się dzikimi zwierzętami, robili wszystko, co mogli, aby uratować rudawki - powiedziała Tamsyn Hogarth. - Ratowali młode, które znaleźli przy martwych matkach. Te sieroty będą teraz powoli umierać z powodu stresu cieplnego czy głodu, mogą się też stać ofiarami innych zwierząt - dodała.

Pomimo ogromnego wysiłku wolontariuszy, wiele rudawek padło z wycieńczenia - napisał brytyjski portal The Guardian. Jak przekazali eksperci, spiekota doprowadziła do śmierci 1-2 tysięcy nietoperzy w Australii Południowej. W stanie Wiktoria przez skwar zmarło około tysiąc rudawek, a w stanie Nowa Południowa Walia - też około tysiąc.

- Rudawki giną przy temperaturze przekraczającej 42 stopnie, czasami na ogromną skalę - powiedział profesor Justin Welbergen, chiropterolog z Western Sydney University. Jak zauważył, upał nie tylko utrudnił normalne funkcjonowanie nietoperzom (z przegrzania nie mogły latać), ale też spowodował, że nie miały co jeść. Przez wysoką temperaturę w kwiatach eukaliptusa nie było nektaru, który stanowi ich pożywienie. - Przez upał najbardziej ucierpiały matki i młode, co może utrudnić odbudowę populacji - dodał chiropterolog.

Welbergen zauważył też, że to największa masowa śmierć rudawek od lat 2019-2020, kiedy to Australię nawiedziły fale upałów. W 2018 roku przez skwar zginęło około 23 tysiące rudawek w Queensland, co stanowiło jedną trzecią ich ówczesnej populacji.

Masowa śmierć rudawek

Doktor Wayne Boardman, weterynarz specjalizujący się w dzikich zwierzętach i badacz rudawek z Uniwersytetu w Adelajdzie, powiedział, że nietoperze początkowo wykazywały oznaki stresu cieplnego. - Kiedy jest im gorąco, wachlują skrzydłami, zaczynają schodzić z drzew, dyszą. Niektóre próbują dolecieć do wody, aby się w niej schłodzić - tłumaczył portalowi The Guardian. Dodał, że funkcjonowanie w temperaturze powyżej 42 st. C jest bardzo utrudnione, ich organizmy nie są w stanie sobie z takim skwarem poradzić.

- Takie upały mogą być katastrofalne w skutkach dla rodzimej fauny. W przeciwieństwie do nas, nasze rodzime zwierzęta nie mogą uciec przed upałem i są bardzo narażone na odwodnienie, dezorientację, oparzenia, a nawet ślepotę - zauważyła Lisa Palma, dyrektorka organizacji non profit Wildlife Victoria.

Rudawki (Pteropus) należą do rodziny rudawkowatych (Pteropodidae). Nietoperze te żywią się kwiatami, nektarem i owocami. 

Rudawki na drzewie - zdjęcie poglądowe
Rudawki na drzewie - zdjęcie poglądowe
Źródło: AdobeStock

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: The Guardian, Australian Broadcasting Corporation, BBC

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Temat: Ocieplenie klimatu

