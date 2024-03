Odkrył nowy gatunek chrząszcza. Na początku myślał, że to ptasie odchody

Nowy gatunek chrząszcza. "Biały i owłosiony"

Po podróży naukowiec próbował zidentyfikować znaleziony na biwaku gatunek w książkach i artykułach naukowych, ale na próżno. Wrzucił więc zdjęcie owada na australijską grupę na Facebooku, na której udzielają się pasjonaci chrząszczy. Fotografia czerwono-czarnego, owłosionego owada wzbudziła duże zainteresowanie, ale nawet najbardziej doświadczeni członkowie grupy nie rozpoznali tego gatunku. Dopiero e-mail do ekspertów z Australian National Insect Collection (ANIC) w Canberze potwierdził, że znaleziony przez Tweeda owad to zupełnie nowy gatunek. Krajowa agencja naukowa CSIRO również to potwierdziła. Otrzymał nazwę Excastra albopilosa .

- Wybraliśmy nazwę "Excastra", bo po łacinie oznacza "z obozu", a "albopilosa", bo tłumaczy się to jako "biały i owłosiony" - powiedział Tweed w rozmowie z BBC. - Nie wiemy jeszcze, do czego służą te włoski, ale naszą główną teorią jest to, że sprawiają, że owad wygląda tak, jakby został zabity przez owadobójczego grzyba - opowiadał badacz. - Prawdopodobnie odstraszyłoby to drapieżniki, takie jak ptaki, przed zjedzeniem go, ale dopóki ktoś nie znajdzie więcej okazów i nie zbada dalej tego gatunku, nie będziemy w stanie z całą pewnością stwierdzić, dlaczego ten chrząszcz jest tak owłosiony - tłumaczył.