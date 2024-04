Owad Mrocznego Pana

Leptanilla voldemort to mrówka o smukłym, bladym ciele, wrzecionowatych nogach i długich, ostrych żuchwach. Główny autor badania Mark Wong powiedział, że jego nazwa (w skrócie L. voldemort ) jest hołdem dla czarodzieja Lorda Voldemorta z serii o Harrym Potterze.

Łowca w ciemności

Na świecie istnieje ponad 14 tysięcy gatunków mrówek, ale tylko około 60 z nich należy do rodzaju Leptanilla . Jak wyjaśnił Wong, w przeciwieństwie do większości mrówek, gatunki te tworzą małe kolonie żerujące wyłącznie pod ziemią. Właśnie dlatego robotnice mierzą niewiele więcej niż ziarnko piasku - łatwiej im poruszać się w podłożu.

- Z tego, co wiemy z nielicznych obserwacji innych gatunków Leptanilla (...) nowy gatunek jest prawie na pewno drapieżnikiem, przerażającym łowcą w ciemności - dodał. - Chociaż nie wiemy, na co dokładnie poluje L. voldemort, inne gatunki używają swoich szczęk i żądeł do unieruchamiania glebowych stonóg, a następnie przenoszą w ich sąsiedztwo swoje larwy, aby mogły żerować na zwłokach.